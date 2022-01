CAN: Salah sauve l’Egypte face à la Guinée Bissau (VIDEO)

L’Égypte a battu la Guinée Bissau par 1 but à 0 (mi-temps 0-0), samedi soir au stade Roumdé Adjia à Garoua, lors de la 2è journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

L’unique but des Pharaons a été marqué par la star de Liverpool, Mohammed Salah (69è). Sur une attaque placée, Amr Soleya envoie une passe précise pour Salah au second poteau. Le capitaine des Pharaons reprend en première intention et place une volée cadrée et croisée que Mendes ne peut qu’effleurer.

Les Egyptiens ont eu chaud à huit minutes de la fin du temps réglementaire. Mama Baldé pensait avoir égalisé mais son but est refusé après recours à la VAR. Lancé sur la gauche, l’ailier s’était défait d’Omar Kamal avant de s’approcher de la surface. Après avoir éliminé Salah d’un crochet extérieur, sa frappe enveloppée vers le petit filet opposé avait trompé El Shenawy. Finalement, le joueur troyen est sanctionné pour une faute sur Kamal.

Plus tôt, le Nigeria a composté son billet pour les huitièmes, en surclassant le Soudan 3-1.

Au terme de cette journée, le Nigeria est en tête avec 6 points, devant l’Égypte (3 pts). La Guinée Bissau et le Soudan comptent un point chacun.