CAN: Mbappé réagit au but de Hakimi (PHOTO)

La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a réagi au magnifique but de son coéquipier Achraf Hakimi, mardi, lors du match Maroc – Gabon (2-2).

Si les Lions de l’Atlas n’ont pas été très convaincants, le but d’égalisation de Hakimi, à la 84e minute, a fait l’unanimité. Le latéral du PSG a marqué l’un des plus beaux buts de la compétition, en mettant le ballon au fond des filets sur un magnifique coup-franc.

Le but a impressionné le champion du monde Kylian Mbappé qui y a réagi sur son compte Instagram. En « story », Mbappé a publié une photo de Hakimi avec le commentaire « T’es malade ou quoi? ».

Notons que suite au match nul, le Maroc termine en tête du groupe C avec 7 points, suivi du Gabon avec 5 points. Les Comores ont de leur côté fini 3e (3 points) et le Ghana quitte la compétition avec un seul et unique point.

M.F.