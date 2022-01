CAN: le Maroc s’impose 2-0 face aux Comores (VIDEO)

Grace à des buts de Ammalah (16e) et Aboukhlal (89e), le Maroc s’impose contre les Comores et prend la tête du groupe C avec 6 points.

La sélection marocaine de football s’est imposée face à son homologue comorienne sur le score de 2 buts à 0, vendredi au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, en match comptant pour la 2è journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, qui se tient au Cameroun.

Selim Amallah a ouvert la marque pour les Lions de l’Atlas à la 16e minute, avant que Zakaria Aboukhlal ne creuse l’écart (88e ).

Pour le compte du même groupe, le Gabon affrontera le Ghana à 20h00.

Voici la fiche technique du match qui a opposé la sélection marocaine de football à son homologue comorienne (2-0) vendredi au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé pour le compte de la 2 e journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) :

Maroc-Comores (2-0)

Buts

Maroc : Selim Amallah (16e), Zakaria Aboukhlal (88 e )

Comores : –

Stade : Ahmadou Ahidjo

Pelouse : en très bon état

Arbitre : Sadok Selmi (Tunisie)

Avertissements :

Maroc : Selim Amallah (41 e ), Achraf Hakimi (42 e )

Comores : Faïz Selemani (16e), Youssouf M’Changama (18e)

Les deux sélections :

Maroc : Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Adam Masina, Nayef Aguerd, Ghanem Saiss, Soufiane Amrabat, Imran Louza (Zakaria Aboukhlal, 65 e ), Selim Amallah (Azzedine Ounahi, 89 e ), Sofiane Boufal (Munir El Haddadi, 76 e ), Tarik Tissoudali ( Fayçal Fajr, 65e ), Ayoub El Kaabi (Youssef En-Nesyri, 65 e ).

Entraîneur : Vahid Halilhodzic

Comores : Salim Ben Boina, Bendjaloud Youssouf, Kassim M’Dahoma, Mohamed Youssouf, Nadjim Abdou, Rafidine Abdullah (Yacine Bourhane, 60 e ), Youssouf M’Changama, Saïd Bakari, El Fardou Ben Nabouhane, Fouad Bachirou, Faïz Selemani.

Entraîneur : Amir Eddine Abdou