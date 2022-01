CAN: le beau geste de la sélection égyptienne envers les Lions de l’Atlas

Des joueurs de la sélection égyptienne de football ont réservé un bel accueil aux Lions de l’Atlas, à l’hôtel où les deux équipes séjournent à Yaoundé. Et ce, afin de les féliciter après avoir fini la phase de groupes de la CAN en tête du groupe C.

Selon le correspondant de la chaîne égyptienne On Sport, les joueurs de l’équipe nationale marocaine ont été accueillis à l’hôtel, à leur retour du match contre le Gabon, par les applaudissements et les ovations des joueurs égyptiens, qui ont tenu à les féliciter pour la qualification.

La même source ajoute que le geste des Egyptiens a suscité l’admiration des Lions de l’Atlas qui les ont remerciés en retour.

Notons que les deux équipes siègent au même hôtel à la capitale Yaoundé. Les égyptiens affronteront la sélection soudanaise ce mercredi à 20h, en match comptant pour la 3e journée du groupe D.

M.F.