CAN: l’arbitre controversé de Mali-Tunisie sort de son silence (PHOTO)

L’arbitre zambien Janny Sikazwe est revenu sur la polémique qu’il a suscitée il y a quelques semaines, lors du match Tunisie – Mali en phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), tenue actuellement au Cameroun.

Dans un entretien avec L’Équipe, l’arbitre s’est expliqué au sujet de sa décision controversée de mettre fin au match 5 minutes avant la fin du temps réglementaire. Sikazwe a expliqué que sa vie était en danger à cause du risque d’insolation et des conditions météorologiques qui étaient dures. « Il faisait très chaud, avec un taux d’humidité de plus de 80%. Dès mon échauffement, c’était compliqué. Je buvais beaucoup d’eau mais j’avais l’impression d’avoir toujours aussi soif. Mon état s’est détérioré au fil des minutes », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Ils ont appelé ça un coup de chaud mais ça aurait pu être bien plus grave. À 5 minutes près, je pouvais tomber dans le coma, m’ont-ils dit à l’hôpital. J’aurais pu rentrer dans un cercueil. Ce qui s’est produit est grave. J’ai de la chance d’être encore en vie et en bonne santé ».

S.L.