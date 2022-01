CAN: la fédé algérienne sanctionnée par la CAF

Le conseil de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a infligé lundi des sanctions à des fédérations, sélections et officiels dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021), qu’accueille actuellement le Cameroun.

Ainsi, la Fédération algérienne de football reçoit une amende de 5.000 dollars pour l’envahissement du terrain déclenché par un de ses supporters jeudi dernier au stade de Japoma à Douala, lors de la rencontre ayant opposé sa sélection à la Côte d’Ivoire (1-3), en même temps qu’un avertissement est adressé à la Fédération du pays hôte « pour le manque de sécurité lors dudit match et un rappel sévère au strict respect des règles de sécurité ».

Pour la même rencontre, une amende de 10.000 dollars est infligée à la Fédération ivoirienne de football, dont 5.000 dollars avec sursis à condition qu’un tel incident (envahissement du terrain par ses supporters) ne se reproduise pas pendant le tournoi.

S’agissant de la rencontre Gambie-Tunisie (1-0) du même jour à Limbé, comptant pour la même phase de la compétition, l’entraîneur de la deuxième formation citée, Mondher Kbaier et son gardien de but, Farouk Ben Mustapha, écopent chacun d’une amende de 5.000 dollars l’un pour être entré sur le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, et l’autre pour avoir « utilisé un langage vulgaire » envers le même directeur de la rencontre.

S.L. (avec MAP)