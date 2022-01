CAN: Harit évoque son différend avec Halilhodzic

L’international marocain Amine Harit est revenu sur le parcours des Lions de l’Atlas à la CAN 2021 en cours au Cameroun, ainsi que sur son différend avec le sélectionneur national Vahid Halilhodzic.

Lors d’un entretien avec Radio Maritima, le joueur a déclaré qu’il soutient l’équipe nationale et suit ses matchs malgré son différend avec Halilhodzic. « Franchement, je suis content pour eux et j’espère qu’ils iront loin dans cette compétition », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Ce qui s’est passé avec l’entraîneur reste entre nous. Mais quand il s’agit de l’équipe nationale et du pays, c’est différent. Je serai toujours derrière eux ».

Et de conclure : « S’ils la gagnent (la CAN, ndlr, je serai heureux. Ca me laisserait un petit goût amer parce que je n’y ai pas participé, mais je serai très content bien sûr ».

M.F.