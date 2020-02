CAN Futsal: le roi Mohammed VI félicite les Lions de l’Atlas après le sacre

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de futsal qui a remporté vendredi la 6ème Coupe d’Afrique de Futsal 2020, organisée à Laayoune.

Dans ce message, le Souverain exprime aux membres de l’équipe nationale de futsal et, à travers eux, à l’ensemble du staff technique et administratif à la Fédération royale marocaine de football, ses chaleureuses félicitations, louant cet exploit sportif remarquable, qui vient confirmer la présence continentale forte du football national dans ses différentes catégories.

Le roi Mohammed VI salue les efforts des parties ayant veillé à l’organisation réussie et exemplaire de ce championnat africain, qui a conféré à cette grand-messe footballistique une ambiance empreinte de fierté et d’encouragement à toutes les équipes participantes de la part du public et des spectateurs.

Tout en réitérant sa fierté de cette réalisation honorable du sport marocain, le Souverain souhaite plein succès sur la voie de la réalisation de davantage de titres dans les différentes compétitions continentales et internationales.

Rappelons que le Maroc, tenant du titre, a remporté la CAN Futsal 2020 en s’imposant largement en finale (5/0) face à l’Egypte, vendredi soir à la Salle Hizam à Laâyoune.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été inscrits par Soufiane Mesrar (2 buts), Abdelaziz Fati, Anas El Ayane et Saad Knya.

Le Maroc conserve ainsi son trophée continental gagné en 2016 en Afrique Sud face aux mêmes Egyptiens (3/2).

La 3ème place de ce tournoi continental a été décroché par l’Angola qui a dominé un peu plutôt la Libye (2-0).

Le Maroc, l’Egypte et l’Angola représenteront donc l’Afrique à la Coupe du Monde de Futsal qui se tiendra du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Lituanie.

M.S. (avec MAP)