CAN féminine: retour sur le parcours des Lionnes de l’Atlas

Les Lionnes de l’Atlas sont plus proches que jamais de remporter leur premier titre continental, après leur qualification en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2022) aux dépens de leurs homologues nigérianes en demi-finale (1-1, 5-4 t.a.b).

La sélection marocaine féminine croisera le fer ce samedi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en finale, avec son homologue sud-africaine, qualifiée aux dépens de la Zambie (1-0).

Voici le parcours de l’équipe nationale féminine de football en CAN féminine (Maroc-2022) :

– Belle entrée en matière pour les Lionnes de l’Atlas

La sélection marocaine féminine de football s’est imposée face à son homologue burkinabè sur le score de 1 but à 0 au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match d’ouverture de la CAN.

La capitaine de l’équipe nationale, Ghizlane Chebbak a ouvert le score d’un coup franc à la demi-heure de jeu (29è).

– Le Maroc en quart de finale dès la 2 ème journée de la phase de poules

La sélection marocaine féminine de football a décroché son billet pour les quarts de finale en battant son homologue ougandaise sur le score de 3 buts à 1 (mi-temps 1-1), en match de la 2ème journée.

– Carton plein pour les Lionnes de l’Atlas au terme de la phase de poules

La sélection marocaine féminine de football a battu son homologue sénégalaise sur le score de 1 but à 0, en match de la 3ème journée, et termine en tête du groupe A, signant ainsi un carton plein.

– Les Lionnes de l’Atlas font d’une pierre deux coups

La sélection féminine marocaine de football s’est qualifiée pour les demi-finales de de la CAN féminine de football aux dépens de son homologue botswanaise (2-1) et décroche ainsi pour la première fois de son histoire son billet pour la Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.

– Face aux favorites nigérianes, les Lionnes de l’Atlas ne tremblent pas

La sélection marocaine féminine de football s’est qualifiée à la finale de la CAN féminine en s’imposant aux tirs au but face à son homologue nigériane sur le score de 5 buts à 4 (1-1), au terme de la demi-finale disputée au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.