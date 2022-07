CAN féminine. Maroc-Nigéria : une demi-finale pour l’histoire

La sélection nationale féminine de football affrontera son homologue nigériane, lundi au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (Maroc-2022) avec en ligne de mire une qualification historique pour la finale.

Les Lionnes de l’Atlas s’étaient qualifiées pour le dernier carré aux dépens du Botswana (2-1), empochant par la même leur ticket pour le mondial 2023, qui sera co-organisé par l’Australie et la Nouvelle Zélande pour la première fois dans l’histoire du football féminin marocain.

Le Nigéria s’était qualifié pour le carré d’as en battant le Cameroun (1-0).

Les joueuses marocaines sont conscientes de l’importance capitale de cette demi-finale, d’autant plus qu’elles auront affaire à un adversaire aguerri à ce genre de rencontres puisque le Nigéria compte à son palmarès 11 coupes d’Afrique sur les 13 éditions de ce trophée. Le Nigéria est également la seule nation africaine à avoir pris part à toutes les éditions du Mondial féminin.

Même si les Nigérianes disputeront cette rencontre avec les faveurs des pronostics, les joueuses de l’équipe nationale gardent intacte leur chance de créer l’exploit et continuer l’aventure lors de cette compétition, d’autant plus qu’elles aborderont cette demi-finale avec moins de pression après avoir déjà assuré l’essentiel, à savoir se qualifier pour le mondial.

Les joueuses de l’entraineur français Reynald Pedros miseront également sur leur capital confiance dans la mesure où elles se sont imposées lors de leur quatre précédentes rencontres et souhaiteront continuer sur la même lancée afin d’atteindre la finale et pouvoir rêver du sacre final.

Avant d’atteindre le dernier carré, les Lionnes de l’Atlas avaient battu, lors de la phase de poules, le Burkina Faso (1-0), l’Ouganda (3-1) et le Sénégal (1-0).

Afin de les booster et les encourager à s’illustrer face au Nigéria, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), M. Fouzi Lekjaa a rendu visite à la sélection nationale au complexe Mohammed VI de football à Maâmora.

A cette occasion, M. Lekjaa a affirmé que la qualification pour le Mondial « n’est qu’une étape, l’objectif principal demeure la consécration et ceci passe par la victoire face au Nigéria en demi-finale ».

Au cours de cette réception, M. Lekjaa a souligné que « tous les Marocains sont extrêmement fiers de cet exploit, le premier du genre jamais réalisé par les footballeuses marocaines ».

Il a estimé, dans ce sens, que « les supporters marocains veulent la victoire finale ».

Dans le même registre, la capitaine de l’équipe nationale Ghizlane Chebbak s’est dite « très heureuse pour cette qualification, ajoutant que les efforts fournis ont été récompensés ».

« Aujourd’hui nous sommes qualifiées pour la Coupe du Monde, mais le chemin est encore long pour qu’on soit à la finale… Je ressens beaucoup de bonheur parce que c’est le fruit de beaucoup d’années et nous avons pu réaliser le rêve de beaucoup de gens », a-t-elle dit.

« J’espère que grâce à nous le football féminin fera un bond en avant. Je ne pourrai pas décrire mon bonheur en quelques mots mais je pense que ça se voit. On n’a pas encore terminé, il y a encore la demi-finale et on voudrait arriver à la finale et avoir la coupe », a-t-elle poursuivi.

De son côté, l’entraineur du Nigéria, Randy Waldrum, a estimé que le Maroc dispose d’une bonne équipe et que ses joueuses sont concentrées sur le match face au Onze national.

La sélection marocaine dispose de joueuses talentueuses qui savent exploiter les balles arrêtées, a-t-il dit, considérant que la sélection marocaine est l’une des meilleures équipes à cette CAN.

« Elles joueront à domicile et devant leurs supporters. Mais nous avons fait le déplacement au Maroc pour atteindre la finale et remporter le trophée », a-t-il conclu.

