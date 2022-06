CAN féminine Maroc 2022: voici l’affiche officielle (PHOTO)

L’affiche officielle de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Féminine TotalEnergies 2022, qui se tiendra à Rabat et Casablanca du 02 au 23 juillet, a été dévoilée lundi par la Confédération africaine de football (CAF).

L’affiche officielle de la CAN Féminine TotalEnergies, Maroc 2022™ a été inspirée de la nouvelle orientation dynamique du football féminin de la CAF avec une touche architecturale marocaine, a indiqué la CAF dans un communiqué, expliquant que le design sur-mesure de l’affiche est un ensemble symbolique illustrant le trophée de la compétition en lui donnant des formes inspirées du style architectural marocain.

L’œuvre entière symbolise l’essence de cette 12ème édition de la CAN Féminine, poursuit la même source, notant que ses couleurs sont inspirées de la nouvelle orientation stratégique du football féminin de la CAF, qui utilise le vert comme symbole d’unité et le violet comme signal fort de la nouvelle expérience.

La mention « CAF Women’s Football » rappelle que le tournoi s’inscrit dans une grande dynamique d’autonomisation des femmes et de promotion d’égalité des chances, indique la Confédération africaine de football, notant que les riads représentés sont un emblème de la culture marocaine et symbolisent l’histoire et la culture du Royaume à la fois traditionnelle et moderne.

De même, le trophée rappelle l’ambition de chaque équipe, qui est de le soulever au soir du 23 juillet et d’être sacrée championne d’Afrique, souligne la CAF.

« A 10 jours du coup d’envoi, l’excitation est à son comble et les 12 meilleures équipes du continent se préparent à entrer dans l’arène pour la plus grande compétition de football féminin africain prévue du 2 au 23 juillet. Un évènement qui mettra en vedette les plus grandes stars du football africain » conclut-on de même source.

S.L. (avec MAP)