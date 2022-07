CAN Féminine: Lekjaâ félicite les Lionnes de l’Atlas (VIDEO)

Fouzi Lekjaâ est allé saluer les Lionnes de l’Atlas après la victoire, mercredi, face au Botswana, comptant pour les quarts de finale de la CAN 2022 Féminine.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, le président de la Fédération royale marocaine de football est descendu sur la pelouse pour féliciter les joueuses et le staff technique, sous les applaudissements des supporters.

Pour rappel, la sélection féminine marocaine de football s’est qualifiée pour les demi-finales de de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football (Maroc-2022) aux dépens de son homologue botswanaise (2-1) mercredi soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat et décroche ainsi pour la première fois de son histoire son billet pour la Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.

L’ouverture du score est intervenue par Sanaâ Mssoudy dès la 3 ème minute de la rencontre, avant que Keitumetse Dithebe ne réplique à la 7 e minute avec le but de l’égalisation.

Yasmin Mrabet a creusé l’écart à la faveur du Maroc à la 59e minute.

Pour une place en finale, les Lionnes de l’Atlas disputeront la demi-finale contre le gagnant du Cameroun/Nigeria.

H.M.