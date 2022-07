CAN féminine: la Zambie en demie et au Mondial aux dépens du Sénégal (VIDEO)

La sélection zambienne féminine de football s’est qualifiée aux demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football (Maroc-2022), en s’imposant face à son homologue sénégalaise aux tirs au but (1-1, t.à.b 4-2), en quart de finale disputé mercredi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca et s’est assurée par la même occasion une place à la Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.

Nguenar Ndiaye a ouvert le score pour le Sénégal à la 61e minute, avant que Avell Chitundu n’égalise à la 70e minute.

Les deux formations, qui n’ont pas réussi à se départager à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, se sont dirigées vers la séance des tirs au but, un exercice qui a tourné à la faveur des zambiennes.

En soirée, la sélection marocaine de football croisera le fer avec son homologue botswanaise.

Pour accéder au même tour, le Cameroun affrontera le Nigeria ce jeudi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, tandis que l’Afrique du Sud croisera le fer avec la Tunisie au Complexe sportif le prince héritier Moulay El Hassan de Rabat.

M.S.