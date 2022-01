CAN: En-Nesyri s’exprime après la victoire contre le Malawi

L’attaquant des Lions de l’Atlas, Youssef En-Nesyri, a exprimé son bonheur suite à la victoire contre le Malawi en 8e de finale de la CAN (2-1) et la qualification en quart.

Dans une déclaration à la presse après la fin du match, l’attaquant du FC Séville a indiqué que la sélection marocaine a joué un bon match et a mérité la victoire. Et de souligner toutefois que beaucoup de travail reste à faire au niveau de l’efficacité devant les filets.

« Nous avons livré un bon match et raté de nombreuses occasions. Mais nous avons pu gérer le match et le tourner en notre faveur », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Tous les matches étaient difficiles, et le prochain match le sera également. Il faut bien se préparer et continuer à évoluer ».

Notons que le Maroc affrontera en quart de finale le vainqueur du match Côte d’Ivoire-Égypte.

M.F.