CAN : En-Nesyri incertain pour Maroc-Ghana

La participation de Youssef En-Nesyri au premier match des Lions de l’Atlas en Coupe d’Afrique des nations le 10 janvier contre le Ghana, est incertaine à cause de pépins physiques.

Selon des sources concordantes, l’attaquant du FC Séville ressent de nouveau des douleurs au niveau du genou. Les deux prochains jours seront ainsi déterminants pour décider si En-Nesyri participera ou non au match. D’autant plus qu’il vient de se remettre d’une blessure qui l’a éloigné des pelouses un mois et demi.

Au cas où En-Nesyri ne participe pas au match, Vahid Halilhodzic aura recours aux services de Ryan Mmae, Ayoub El Kaabi et du nouveau venu Tarik Tissoudali.

Rappelons que le match contre le Ghana aura lieu le lundi 10 janvier à 17h.

M.F.