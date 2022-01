CAN: Derraji félicite les Marocains (PHOTO)

Le commentateur algérien controversé de BeIN Sports Hafid Derraji a adressé ses félicitations aux supporters marocains, égyptiens et tunisiens, suite à la qualification de leurs équipes aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Le commentateur a adressé son message aux supporters des trois pays via ses comptes sur les réseaux sociaux. « Félicitations à l’Égypte (Mohamed Salah), le Maroc (Achraf Hakimi) et la Tunisie (Youssef Msakni) suite à leur qualification méritée aux quarts de finale de la CAN », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Mes félicitations aux sélections et aux supporters égyptiens, marocains et tunisiens. Bonne chance pour le reste de la compétition ».

Notons que Derraji a suscité la polémique lors de cette coupe d’Afrique en s’attaquant aux supporters des trois pays, notamment avec ses insultes envers les Marocaines en conversation privée sur Twitter.

M.F.