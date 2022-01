CAN: Amrabat s’exprime au sujet du match contre l’Égypte

L’international marocain Sofyan Amrabat est revenu sur le match qui attend les Lions de l’Atlas, dimanche, contre la sélection égyptienne en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le milieu de terrain de Fiorentina a déclaré que le match sera difficile. « Le match des quarts de finale sera difficile, mais le plus important est que nous allons nous concentrer, améliorer notre niveau et œuvrer afin d’obtenir la victoire », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Notre objectif reste toujours de gagner et de remporter cette CAN. Nous allons faire de notre mieux afin de le réaliser ».

Notons qu’Amrabat suscite l’intérêt de Tottenham qui souhaite le recruter au prochain mercato, selon des sources médiatiques.

M.F.