CAN 2025: voici la date de désignation du nouveau pays hôte

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé mercredi la réouverture du processus d’appel d’offres pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025 (CAN 2025).

Le président de la CAF Patrice Motsepe avait annoncé le retrait à la Guinée de l’organisation de la CAN 2025, expliquant « qu’en l’état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir la CAN en 2025 en Guinée ».

Les Associations membres ont reçu une invitation à manifester leur intérêt à accueillir la compétition, ainsi que les détails du processus de sélection du ou des pays hôtes, a indiqué la CAF sur son site web, fixant la date limite de soumission du formulaire de déclaration d’intérêt au 11 novembre.

Le 16 novembre est la date limite pour l’envoi par la CAF des documents de candidature aux associations membres ayant manifesté leur intérêt, a ajouté la même source.

Les associations membres auront jusqu’au 16 décembre pour soumettre l’offre finale, qui comprend tous les documents de candidature et d’organisation (accord d’organisation, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales), a poursuivi la CAF, notant que les visites d’inspection auront lieu entre le 05 et le 25 janvier 2023.

Le pays hôte sera désigné le 10 février 2023 par le Comité exécutif de la CAF, a conclu la même source.

S.L. (avec MAP)