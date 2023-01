CAN 2025 : le Maroc reçoit le soutien d’une légende du football africain

En concurrence avec l’Algérie, le duo Nigéria-Bénin et la Zambie, le Maroc aspire à tirer son épingle du jeu et gagner le droit d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Pour cela, Fouzi Lekjaa et la FRMF peuvent compter sur un appui majeur, celui d’une légende du football africain devenu aujourd’hui président de son pays, le Libéria. Il s’agit évidemment de George Weah.

L’ex-star du Paris Saint Germain et de l’AC Milan a nié dans un communiqué officiel les rumeurs évoquant son soutien à l’Algérie : « Le Liberia approuve et soutient pleinement la candidature du Maroc pour accueillir la Coupe des Nations de la CAF 2025. J’ai pris cet engagement envers le roi Mohammed VI. Il est gravé dans la pierre », déclare le président du Libéria.

Ce dernier salue les investissements remarquables que le Maroc continue de faire pour le développement du football dans le pays et déclare que les Lions de l’Atlas ont apporté une immense fierté au continent lors de la Coupe du monde qui vient de se terminer à Doha, au Qatar, et qu’à ce titre, l’Afrique doit les honorer avec le droit d’accueillir la Coupe des Nations 2025.

Rappelons que la CAF est en train de faire des visites d’inspection. Le comité exécutif de la CAF devrait désigner le pays hôte le 10 février prochain.