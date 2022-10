CAN 2025: le Maroc a (déjà) choisi le stade de la finale

Le Maroc a déjà choisi le stade qui abritera la finale de la CAN 2025 au cas où le Royaume organise la compétition, en remplacement de la Guinée.

Selon une source responsable de Le Site info, le choix est tombé sur le grand stade Ibn Batouta de Tanger, précisant qu’un budget conséquent a été alloué afin d’y effectuer certains travaux avant la grande messe.

Et d’ajouter que le stade de Tanger a été choisi vu que ceux de Rabat, Casablanca et Marrakech ont déjà abrité de grands matchs. On apprend également que la CAF devrait choisir le Maroc pour organiser la CAN 2025 vu que c’est le pays «le plus prêt et le mieux équipé » en terme d’infrastructures sportives et hôtelières.

Rappelons que la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé mercredi la réouverture du processus d’appel d’offres pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025 (CAN 2025).

Le président de la CAF Patrice Motsepe avait annoncé le retrait à la Guinée de l’organisation de la CAN 2025, expliquant « qu’en l’état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir la CAN en 2025 en Guinée ».

Les Associations membres ont reçu une invitation à manifester leur intérêt à accueillir la compétition, ainsi que les détails du processus de sélection du ou des pays hôtes, a indiqué la CAF sur son site web, fixant la date limite de soumission du formulaire de déclaration d’intérêt au 11 novembre.

Le 16 novembre est la date limite pour l’envoi par la CAF des documents de candidature aux associations membres ayant manifesté leur intérêt, a ajouté la même source.

Les associations membres auront jusqu’au 16 décembre pour soumettre l’offre finale, qui comprend tous les documents de candidature et d’organisation (accord d’organisation, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales), a poursuivi la CAF, notant que les visites d’inspection auront lieu entre le 05 et le 25 janvier 2023.

Le pays hôte sera désigné le 10 février 2023 par le Comité exécutif de la CAF, a conclu la même source.

H.M.