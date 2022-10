CAN 2025: la CAF retire l’organisation à la Guinée

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, vendredi soir, le retrait à la Guinée de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2025.

L’annonce a été faite par Patrice Motsepe, président de la CAF, à l’issue de ses rencontres vendredi à Conakry avec les autorités sportives guinéennes et le président de la Transition, Mamadi Doumbouya.

Motsepe a indiqué lors d’une conférence de presse que la CAF allait rouvrir l’appel à candidatures pour l’accueil de la compétition continentale en 2025.

« Demain, on demandera à la CAF de recevoir de nouvelles candidatures parce qu’en l’état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir (la CAN) en 2025 en Guinée », a-t-il déclaré. La CAF réunit samedi son comité exécutif.

Motsepe a relevé que la décision de la CAF remontait en fait à juillet.

« La CAN-2025, qui avait été attribuée à la Guinée, nous ne sommes pas prêts (à l’accueillir) pour le moment en Guinée, et il nous faut rouvrir ce processus », a-t-il dit.

A rappeler que le colonel Doumbouya avait nommé en mars un nouveau comité d’organisation, évinçant l’ancienne équipe, dont l’un des membres exprimait publiquement ses doutes quant à la faisabilité du projet d’organiser une CAN dans le pays.

Il a aussi pris un décret déclarant l’organisation de la CAN 2025 « d’intérêt national et prioritaire ».

S.L. (avec MAP)