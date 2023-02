CAN 2025: du nouveau dans le dossier du Maroc

Les différents responsables, chargés du dossier de candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe africaine des Nations (CAN 2025), ont du nouveau, et lourd, consolidant davantage le vœux émis par le Royaume d’être hôte de cette prestigieuse compétition continentale.

Il a été décidé ainsi d’ajouter au dossier marocain; -ayant l’aval de la majorité des membres du Bureau exécutif de la Confédération africaine de football (CAF)-, l’édification de plusieurs stades qui renforceront les infrastructures sportives déjà existantes.

Parmi ces nouveaux stades, citons celui de Dakhla, le perle bleue des provinces du Sud du Royaume, qui sera fin prêt à accueillir des matchs de la CAN 2025. Et selon des informations en possession de Le Site info, Dakhla sera l’hôte de grandes et importantes rencontres de la compétition continentale. Et pour l’heure, a-t-on souligné, la capacité prévue du stade de Dakhla sera de 25000 spectateurs.

A noter que la CAF annoncera le choix du pays qui aura l’honneur d’organiser la CAN 2025 le 16 mars prochain, à la capitale du Rwada, Kigali, et ce, en marge de la tenue du 73ème Congrès de la FIFA, à la même date; De même qu’il est attendu qu’une délégation de l’instance continentale effectue des visites d’inspection aux stades marocains, candidats officiels à accueillir les rencontres de la CAN 2025, ainsi que les terrains d’entraînement, les hôtels, entre autres lieux et édifices étant en rapport direct avec l’organisation de telles importantes et prestigieuses compétitions continentales.

Larbi Alaoui