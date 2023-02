CAN 2025 au Maroc : ce qu’en pense Marouane Chamakh

Présent à Rabat pour assister à la finale du Mondial des Clubs, l’ex-international marocain Marouane Chamakh s’est exprimé sur la possible organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc.

« Je pense que côté organisation, on est prêt pour organiser de grands événements. On a pu le voir avec la CAN féminine et le Mondial des Clubs. En étant objectif, je pense qu’on doit remporter le droit à l’organisation de cette compétition », souligne l’ex-joueur d’Arsenal et des Girondins de Bordeaux.

« C’est important d’organiser cette Coupe d’Afrique. Sur le plan économique, social, c’est un événement qui rassemble et crée des émotions. Je pense vraiment qu’on peut faire une des meilleures CAN de l’histoire de l’Afrique », a déclaré Marouane Chamakh.

Initialement prévu pour le 10 février, l’annonce du pays organisateur de la prochaine Coupe d’Afrique a été reporté à une date ultérieure. Les pays en lice pour la tenue de cette CAN sont : l’Algérie, le Maroc, la Zambie et le duo Nigéria-Bénin.