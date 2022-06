CAN 2023: une délégation de la CAF en visite en Côte d’Ivoire

Une délégation de la Confédération africaine de football (CAF), conduite par son secrétaire général, Véron Mosengo-Omba, est attendue ce mardi à Abidjan en vue de tenir d’importantes réunions relatives aux préparatifs de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en 2023 en Côte d’Ivoire.

Un communiqué de l’instance panafricaine de football précise que la délégation rencontrera mercredi la Fédération ivoirienne de football (FIF) et des membres du gouvernement ivoirien, avant d’avoir d’autres séances de travail.

La délégation aura également une réunion, jeudi, avec le comité d’organisation local et de visiter deux stades et certains sites retenus pour la CAN qui se déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023.

Une mission de la CAF avait affirmé, lors d’une visite de terrain en février, être «très satisfaite» de l’état d’avancement des travaux en cours en Côte d’Ivoire en prélude à la CAN 2023 dans le pays, avant d’ouvrir en avril son bureau à Abidjan.

S.L. (avec MAP)