CAN 2023 : la date de la compétition dévoilée

La Confédération Africaine de Football (CAF) a révélé ce jeudi la date de début de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, qui devrait se tenir en Côte d’Ivoire. Ainsi, la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024.

Le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 aura lieu au stade Hassan Ouattara d’Abidjan, entre le pays hôte et son adversaire, qui sera déterminé par le tirage au sort.

L’équipe nationale marocaine a réussi à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024, à l’issue de deux matches remportés contre le Libéria et l’Afrique du Sud.

Dans une déclaration à la presse, Walid Regragui assume son statut de favori : « Bien sûr qu’on est favori, comme beaucoup d’équipes. Mais on connaît l’Afrique. C’est très difficile. On va se préparer. On va essayer. », souligne Regragui. « On va rester les pieds sur terre, garder de l’humilité et continuer à travailler », conclut-il.