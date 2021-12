CAN 2022: Samuel Eto’o fait une promesse

Le nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) Samuel Eto’o a déclaré qu’il était résolu à faire en sorte que la Coupe d’Afrique des nations (CAN) que son pays accueillera le mois prochain soit un succès « retentissant ».

S’exprimant lors de sa rencontre lundi à Yaoundé avec le personnel de la Fécafoot, Eto’o a déclaré que « nous nous préparons pour la Coupe d’Afrique des Nations et nous devons tout faire, je veux dire tout faire pour assurer son succès et pour que nos frères ne soient pas confrontés à des défis ».

« Une équipe de football doit être au service des autres. Chacun d’entre vous a sa place, ce qui est important pour les résultats finaux. Nous ne jouons pas mais nous sommes au service de ceux qui jouent. Chacun de nous doit donner le meilleur », a-t-il poursuivi.

La légende de football a ajouté qu’il était engagé à travailler avec les autorités du pays et d’autres parties prenantes du football pour réorganiser le jeu dans le pays et organiser une CAN sans obstacles.

S.L. (avec MAP)