CAN 2022: les Zambiennes s’imposent in extremis face aux Tunisiennes (VIDEO)

L’équipe féminine de football de la Zambie s’est imposée in extremis face à son homologue tunisienne sur le score de 1 but à 0, ce mercredi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 2ème journée (Groupe B) de la CAN féminine de football (Maroc-2022).

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Avell Chitundu (90e +2).

Au terme de cette rencontre, la Zambie occupe la 1ère place de cette poule avec 4 unités, suivi de son adversaire du jour, la Tunisie (3 pts), le Cameroun (1 pt) et du Togo (0 pt).

Pour le compte du même groupe, l’équipe féminine du Togo croisera le fer avec son homologue camerounaise en soirée sur la pelouse Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

M.S.