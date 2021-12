CAN 2022: les Lions de l’Atlas en stage de préparation à Maâmora (PHOTOS)

La sélection marocaine de football a entamé lundi un stage de préparation à huis clos au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (Salé), en prévision de la CAN 2022, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochains.

Les joueurs de l’équipe nationale ont commencé lundi à rejoindre le complexe Mohammed VI de football, où ils subissent, à leur arrivée, un test de dépistage du covid-19, selon le protocole sanitaire en vigueur, indispensable pour prendre part aux séances d’entrainement, a indiqué mardi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Les joueurs qui ont déjà rejoint le camp d’entrainement des Lions de l’Atlas ont effectué ce mardi deux séances d’entrainement, la première à 11h00 et la seconde en fin d’après-midi (17h00), précise la Fédération sur site internet. Mercredi, le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a programmé deux séances d’entrainement,à 11h et à 17h.

Halilhodzic avait dévoilé, jeudi dernier, la liste des joueurs retenus pour la CAN-2021, marquée par la convocation pour la première fois de l’attaquant du FC Barcelone Abdessamad Ezzalzouli.

Cette liste a été renforcée lundi par la convocation de Badr Benoun (Al Ahly/Egypte), Soufiane Rahimi (Al Aïn/Emirats arabes unis) et Mohammed Chibi (AS FAR) pour rejoindre le stage de préparation de l’équipe nationale.

Lors des phases finale de cette 33ème édition de la CAN, la sélection nationale évoluera dans le groupe C aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores. Le Maroc affrontera le Ghana pour son premier match le 10 janvier à partir de 18h00 au stade Ahmadou Ahidjo dans la capitale camerounaise, Yaoundé.

DM