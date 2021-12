CAN 2022: les favoris d’Hervé Renard

L’ancien sélectionneur du Maroc Hervé Renard a donné ses pronostics pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2022 qui se tiendra au Cameroun, évoquant notamment les chances du Maroc.

Dans un entretien avec Onze mondial, l’actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite a donné ses favoris pour la compétition : l’Algérie, le Sénégal, le Cameroun et enfin le Maroc.

Renard n’a ainsi pas classé le Maroc parmi les 3 grands favoris, soulignant que certaines conditions ont avantagé les Lions de l’Atlas lors des derniers matches. « Le Maroc a des résultats assez impressionnants vu qu’ils gagnent tous leurs matches. Après, on peut argumenter qu’ils jouent tout le temps à domicile, que leur groupe n’était pas d’une difficulté énorme, mais ils sont là », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « C’est une nouvelle génération, et je pense qu’ils ont une carte de trouble-fête à jouer dans cette CAN derrière les grands favoris ».

M.F.