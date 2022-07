CAN 2022 féminine. Maroc-Botswana: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Quart de finale)

La sélection marocaine féminine de football affronte mercredi son homologue botswanaise en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football (Maroc-2022) et lorgne son ticket pour le Mondial 2023 prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Avec leur qualification au quart de finale avec un carton plein, les Lionnes de l’Atlas sont désormais toutes proches de se qualifier au Mondial si elles accèdent à la demi-finale de la CAN en surmontant le Botswana lors du match des quarts prévu à 21h00 au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, et ainsi faire d’une pierre deux coups.

Les composantes de la sélection nationale aspirent à réaliser cette performance inédite au niveau arabe en se qualifiant au mondial, en particulier après avoir battu l’équipe du Sénégal lors de la 3èùe et dernière journée de la phase de poules de la CAN féminine.

A cet égard, le sélectionneur national Reynard Pedros a indiqué dans des déclarations à la presse avant le match décisif contre le Botswana que « nous allons disputer un match afin de nous qualifier pour les demi-finales et d’assurer une place à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande 2023. Nous espérons rendre heureux les Marocains en se qualifiant au carré final de la CAN ».

De son côté, l’attaquante de l’équipe nationale, Rosella Ayane, qui évolue au club anglais de Tottenham, a indiqué qu’« à chaque stage de préparation, je disais aux filles que la qualification à la Coupe du monde était le seuil minimum et je continuerai de le dire haut et fort », ajoutant que « nous disposons de bonnes joueuses et l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Les potentiels de cette équipe sont énormes et j’espère que nous pourrons le démontrer ».

Elle a relevé que « nous pouvons également regarder au-delà de la réussite sportive vers l’impact individuel et sociétal que mes coéquipières et moi pouvons avoir sur les jeunes au Maroc ».

Le milieu de terrain Salma Amani a pour sa part estimé que la sélection marocaine a rempli sa mission en terminant la phase de poules en tête, ajoutant que « nous pensons à la Coupe du monde, mais nous sommes concentrées actuellement sur la Coupe d’Afrique des nations qui reste notre priorité ».

« Il existe une pression relative au quart de finale, mais nous préparons cette phase comme tous les autres matchs avec l’objectif de réaliser la victoire », a-t-elle souligné.

Le Botswana s’est qualifié au quart de finale en tant que l’une des deux meilleures troisièmes après une victoire face au Burundi et deux défaites consécutives face au Nigeria et à l’Afrique du Sud.

La Zambie affrontera le Sénégal, tandis que le Cameroun croisera le fer avec le Nigeria. L’Afrique du Sud, elle, jouera contre la Tunisie. En cas de victoire des Lionnes de l’Atlas, elles disputeront la demi-finale contre le gagnant du Cameroun/Nigeria.

Le match Maroc-Botswana sera diffusé sur beIN Sports HD3 et Arryadia TNT.

S.L. (avec MAP)