CAN 2022 : En-Nesyri pourrait ne pas rejoindre les Lions de l’Atlas

Le doute plane sur la participation de l’attaquant du FC Séville Youssef En-Nesyri à la CAN 2022 avec les Lions de l’Atlas, à quelques jours du début de la compétition.

Selon le quotidien espagnol Marca, En-Nesyri n’a pas participé au match du club Andalou, lundi, contre Cadix en raison de soupçons sur sa contamination au Covid-19.

Les deux autres Marocains du FC Séville, Yassine Bounou et Munir El Haddadi, devraient bientôt rejoindre les Lions au Cameroun.

Le natif de Fès s’est longtemps absenté des pelouses cette saison à cause d’une blessure, et n’a pas particulièrement brillé à son retour, n’ayant pas encore récupéré au niveau physique et technique.

M.F.