CAN 2022: Benoun et deux autres joueurs convoqués

La Fédération royale marocaine de football a officiellement annoncé, ce lundi, la convocation de Badr Benoun, Mohamed Chibi et Soufiane Rahimi pour la CAN 2022.

Un communiqué de la fédération annonce que le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a convoqué les joueurs précités pour le stage de préparation qui aura lieu au complexe Mohammed VI de football.

Le Franco-Bosniaque avait mis les trois joueurs en liste de réserve pour la CAN, avant que le CAF n’autorise la sélection de 28 joueurs au lieu de 23, à cause des risques de contaminations par le Covid-19.

Notons que l’équipe nationale se retrouve dans le groupe C avec les Comores, le Ghana et le Gabon, et disputera son premier match le 10 janvier contre le Ghana, le 14 janvier contre les Comores et le 18 janvier contre le Gabon.

S.L.