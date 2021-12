CAN 2022 au Cameroun: le président de la CAF met fin au suspens (VIDEO)

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) est bien décidé quant à l’option camerounaise de la prochaine Coupe africaine des Nations (CAN 2022).

Ainsi, l’homme d’affaires et dirigeant sportif sud-africain, Patrice Motsepe, a bel et bien confirmé que la prochaine édition de la CAN se déroulera au Cameroun, du 9 janvier 2022 au 6 février prochain.

Lors de sa visite au Cameroun, ce lundi 20 décembre, le président de la CAF a assuré: « Je serai présent le vendredi 7 janvier au Cameroun, en compagnie de mon épouse et de mes enfants, à l’occasion de la CAN qui commencera le mercredi 9 janvier prochain ».

Patrice Motsepe a également tenu à ajouter qu’il est fier que « nous ayons comme nouveau président de la Fédération camerounaise de football une personne telle que Samuel Eto’o! ».

L.A.

« … Rendez-vous le 9 janvier pour le coup d’envoi de la compétition. Je serai là le 7 janvier avec ma femme et mes enfants… » Patrice Motsepe, président de la Caf#CAN2021 #Cameroun pic.twitter.com/asSjQn4hQv — Roco M. (@collinsmbiama) December 20, 2021