CAN 2021: Vahid a assisté au match Comores-Gabon (PHOTO)

Directement après la victoire du Maroc face au Ghana pour le compte de la CAN 2021, Vahid Halilhodzic a assisté au match qui opposait les deux prochains adversaires des Lions de l’Atlas, les Comores et le Gabon.

Le sélectionneur national et ses deux adjoints, totalement concentrés, ont été aperçus dans les gradins du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Pour rappel, la sélection marocaine s’est imposée face à son homologue ghanéenne sur le score de 1 but à 0, lundi dans le même stade, en match comptant pour la 1ère journée du groupe C de la CAN, qui se tient au Cameroun.

Le Maroc a pris l’avantage grâce à une réalisation de Sofiane Boufal à la 83 ème minute. La sélection gabonaise a également battu les Comores sur le score de 1 but à 0. Le Gabon a pris l’avantage grâce à une réalisation de Aaron Boupendza (16 e ).

H.M.