CAN 2021: Saïss et Bounou ont rejoint les Lions de l’Atlas (VIDEO)

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss, et le portier Yassine Bounou ont rejoint l’équipe nationale au Cameroun, mercredi, afin de se préparer à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui démarre en fin de semaine, au Cameroun.

Dans une déclaration au site de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Romain Saïss a fait part de son bonheur d’avoir enfin rejoint la sélection. « Très content d’avoir enfin rejoint l’équipe, qui a entamé ses préparations depuis le 27 décembre! Tout le monde est en forme et nous continuons nos préparations pour le premier match », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Nous allons œuvrer afin d’honorer les couleurs nationales et de livrer une bonne performance à la CAN afin de satisfaire nos nombreux supporters marocains, en particulier, et le large public marocain, en général ».

De son côté, Yassine Bounou a confié: « C’est une grande joie d’avoir rejoint l’équipe nationale et de retrouver mes coéquipiers! Les préparatifs se déroulent dans une bonne ambiance et nous aspirons à gagner le premier match du premier tour de la compétition, au sein du groupe C ».

Ajoutant : « J’espère que les supporters nous soutiendront comme toujours et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les rendre heureux ».

Notons que le premier match du Maroc à la CAN 2022 au Cameroun l’opposera à l’équipe du Ghana, le lundi 10 janvier courant.

M.F.