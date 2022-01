CAN 2021: nouvelle séance d’entraînement des Lions de l’Atlas à Yaoundé

La sélection nationale de football continue de peaufiner sa préparation, à Yaoundé, au Cameroun, à une semaine peu s’en faut, de son premier match comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2021.

Les Nationaux ont effectué ce mardi une troisième séance en présence des joueurs qui ont fait le voyage, en attendant que ceux évoluant dans les championnats étrangers, espagnol et anglais notamment, les rejoignent.

Comme lors de la précédente séance, le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, s’est focalisé sur l’aspect physique et technique de l’équipe afin de permettre aux joueurs d’être en jambes et apporter les « avant-derniers » ajustements tactiques avant le premier match les opposant au Ghana.

Arrivés dimanche à Yaoundé, les Lions de l’Atlas avaient effectué, lundi, deux séances d’entraînement. Lors de la première séance, il était surtout question de s’acclimater avec la température et l’environnement tropical de ce pays africain afin de pouvoir tenir les 90 minutes du jeu, minimum, dans un climat chaud et très humide.

Au cours de la seconde séance, le coach avait essayé d’huiler les automatismes et d’apporter les dernières retouches technico-tactiques, mais également physiques. Lors de la phases finale de cette 33-ème édition de la CAN, le Maroc évoluera dans le groupe C, aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores.

Les Lions de l’Atlas entameront le tournoi face aux Black Stars le 10 janvier.