CAN 2021: Mbappé réagit au nouveau but de Hakimi (PHOTO)

La star du PSG, Kylian Mbappé, a réagi au magnifique but de son coéquipier Achraf Hakimi, ce mardi, lors du match Maroc-Malawi (2-1).

Le but de Hakimi, à la 70e minute, a fait l’unanimité. Le latéral du PSG a marqué l’un des plus beaux buts de la compétition, en mettant le ballon au fond des filets sur un magnifique coup-franc.

Le but a impressionné le champion du monde Kylian Mbappé qui y a réagi sur Twitter. « Achraf Hakimi. Best RB in the world. Good night guys » a tweeté Mbappé.

La sélection marocaine de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2021, après sa victoire face au Malawi sur le score de 2 buts à 1 (mi-temps 1-1), ce mardi soir au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, en huitièmes de finale.

L’équipe du Malawi a ouvert le score dès la 7è minute par Gabadinho Mhango, alors que Youssef En-Nesyri (45+2è) et Achraf Hakimi (70è) ont marqué les deux buts des Lions de l’Atlas.

En quart de finale, le Maroc retrouvera le vainqueur du huitième de finale qui opposera, mercredi, l’Egypte à la Côte d’Ivoire.

M.S.

