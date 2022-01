CAN 2021: lésions cardiaques pour les Gabonais Aubameyang et Lemina !

Les deux stars de l’équipe gabonaise de football, Pierre-Emerick Aubameyang, et Mario Lemina n’ont pas pu jouer ce vendredi contre le Ghana, car ils conservent quelques traces de Covid malgré un test négatif la veille, a indiqué un membre du staff de la sélection du Gabon.

Une image par résonance magnétique (IRM), nécessaire dans le protocole de la Confédération africaine de football (CAF) pour reprendre, a montré quelques résidus de Covid chez les deux joueurs de la sélection gabonaise, révèle cette source citée par des médias.

La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) avait écrit ce vendredi sur son compte Twitter que « selon la commission médicale de la CAF, les joueurs Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé et Mario Lemina à peine sortis du Covid ne peuvent pas prendre part à ce match ». Elle a ajouté que » les examens présenteraient des lésions cardiaques » et que « la CAF n’a pas voulu prendre de risques ».

Le Gabon et le Ghana se sont quittés sur un match nul (1-1), vendredi au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, pour le compte de la 2ème journée du groupe C de la CAN.

Le Ghana a pris l’avantage par une réalisation de Andre Ayew survenue à la 18 e minute, avant que Jim Allevinah n’égalise à la 88 e minute.

S.L. (avec MAP)