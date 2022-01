CAN 2021: les hommes de Halilhodzic peaufinent les derniers détails

A seulement quelques heures du début de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations (9 janvier- 6 février) et à (J-2) de leur premier match, les Lions de l’Atlas ont peaufiné les derniers détails technico-tactiques à Yaoundé, au Cameroun.

Au cours d’une séance d’entraînement samedi au stade annexe d’Ahmadou Ahidjo, marquée par la présence de presque tout le groupe, le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a tenu un long discours devant ses joueurs, suivi par un autre du capitaine des Nationaux, Ghanem Saïss.

Lors de cette séance, à laquelle a assisté le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, le Sévillan, Youssef En-Nesyri, de plus en plus en forme, a effectué des entraînements individuels en compagnie d’un membre du staff technique, afin de préparer son retour parmi ses coéquipiers. Lors de la phases finale de cette édition de la CAN, le Maroc évoluera dans le groupe C, aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores.

Les Lions de l’Atlas entameront le tournoi face aux Black Stars le lundi 10 janvier.

La Confédération africaine de football CAF a indiqué que tous les 52 matchs de cette 33-ème édition de la CAN seront couverts par l’assistance vidéo à l’arbitrage « VAR », une première dans l’histoire de cette compétition.

L’instance africaine a également décidé d’augmenter la valeur des primes de cette compétition. Le vainqueur de cette CAN remportera un chèque de 5 millions de dollars (soit une augmentation de 500 000 USD).

Le coup d’envoi de cette compétition sera donné dimanche à 17h00 heure locale (16h00 GMT) au stade d’Olembe, à Yaoundé. Le Cameroun, pays hôte, jouera contre le Burkina Faso en match d’ouverture.

La finale aura lieu dans la même enceinte le 06 février 2022.