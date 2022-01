CAN 2021: l’Egypte s’impose face au Soudan et file aux 8es

L’Égypte s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN 2021, en s’imposant face au Soudan par 1 but à 0 (mi-temps 1-0), ce mercredi soir au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé, lors de la 3e et dernière journée du groupe D.

L’unique réalisation de la rencontre a été signée Mohamed Abdelmonem (35e).

A la faveur de cette victoire, les Pharaons portent leur actif à six points et terminent deuxièmes de leur poule derrière le Nigéria, vainqueur de la Guinée Bissau (2-0). La Guinée Bissau et le Soudan, qui comptent un point chacun, sont éliminés.

DM