CAN 2021: L’Egypte élimine le Maroc après prolongation (VIDEO)

Le Maroc a été éliminé en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, après sa défaite face à l’Egypte sur le score de 2 buts à 1 après prolongations (temps réglementaire 1-1), dimanche au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

C’est un match cauchemardesque qu’ont vécu les Lions de l’Atlas ce dimanche en quart de finale de la CAN. Le Maroc avait pourtant ouvert la marque à la 7e minute sur penalty par Boufal après une faute sur Achraf Hakimi. Mais les protégés de Vahid Halilhozic ont été trop passifs et ont logiquement encaissé un but la 53e minute. Au lieu d’enfoncer le clou, les Marocains ont essayé de gérer le match, sans prendre énormément de risques.

Mohamed Salah égalise à la 53e, en renard des surfaces, ayant récupéré un ballon relâché par Bounou après un arrêt réflexe.

Les Marocains ont ensuite trouvé la barre transversale, une action qui a blessé le gardien de but égyptien. Ce dernier est finalement sorti dans les prolongations et c’est le gardien de but numéro 3 de l’Egypte qui est entré en jeu. La sortie de Sofiane Boufal à la 66e minute, remplacée par Soufiane Rahimi reste assez énigmatique. Le coach sera certainement questionné sur ce choix tactique, alors que Boufal n’était visiblement pas blessé. Le match est assez saccadé par la suite, avec de nombreuses fautes des deux côtés.

À la 100e minute, sur une belle action menée par Mohamed Salah, Trezeguet a donné l’avantage aux Pharaons pour mener 2-1. Trop passifs et pas assez appliqués, les Lions de l’Atlas ont été incapables d’égaliser. Une défaite tactique au goût amer pour le Maroc, éliminé dès les quarts de finale et qui avait montré un visage intéressant lors de cette CAN.

En demi-finale, l’Egypte retrouvera le Cameroun, pays hôte, qui a éliminé la Gambie (2-0).