CAN 2021: le point sur le groupe du Maroc

La sélection gabonaise de football a battu les Comores sur le score de 1 but à 0, lundi au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, en match comptant pour la 1ère journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tient au Cameroun.

Le Gabon a pris l’avantage grâce à une réalisation de Aaron Boupendza (16 e ).

Pour le compte du même groupe, les Lions de l’Atlas ont remporté leur duel face au Ghana sur le score de 1 but à 0.

Ci-après le point du Groupe C à l’issue des matchs de la 1 ère journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroule au Cameroun jusqu’au 6 février:

Pts J G N P BP BC DB

1 Maroc 3 1 1 0 0 1 0 +1

2 Gabon 3 1 1 0 0 1 0 +1

3 Comores 0 1 0 0 0 0 0 0

4 Ghana 0 1 0 0 1 0 1 -1.

S.L. (avec MAP)