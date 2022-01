CAN 2021 : Le Ghana et le Gabon se neutralisent

Le Ghana et le Gabon se sont quittés sur un match nul (1-1), vendredi au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, pour le compte de la 2è journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, qui se tient au Cameroun.

Le Ghana a pris l’avantage par une réalisation de Andre Ayew survenue à la 18 e minute, avant que Jim Allevinah n’égalise à la 88 e minute.

Plutôt dans la journée, les Lions de l’Atlas ont décroché leur billet pour les 8es de finale de la CAN après avoir battu les Comores sur le score de 2 buts à 0.

Le Maroc occupe le fauteuil de leader du groupe C avec 6 points, suivis du Gabon (3 pts), du Ghana et des Comores.

Lors de la 1 ère journée, l’équipe nationale s’était imposée face au Ghana par 1 but à 0.

Le Cameroun, pays hôte, a été le premier à se qualifier pour les 8es de finale de la CAN.

JL