CAN 2021: le Cameroun bat difficilement les Comores et se qualifie pour les quarts (VIDEO)

Le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en s’imposant face aux Comores sur le score de 2 buts à 1, ce lundi au stade Paul Biya à Yaoundé.

Karl Toko Ekambi a ouvert la marque pour le pays hôte à la 29e minute de jeu, avant que Vincent Aboubakar ne creuse l’écart à la 70e.

Les Comores ont réduit l’écart à la 81 e minute grâce à une réalisation de Youssouf M’Changama.

Les Comores ont été réduits à dix dès la 7 e minute après l’expulsion de Najim Abdou.

Plutôt, la Gambie, pour sa 1ère participation à la CAN, a accédé aux quarts de finale en battant la Guinée (1-0).

Les 8es de finales de la CAN se poursuivront mardi avec deux rencontres qui mettront aux prises le Maroc et Malawi, ainsi que le Sénégal et le Cap-Vert.

La Tunisie affrontera le Burkina Faso, vainqueur face au Gabon aux tirs au but (1-1, 7-6), lors des quarts de finale.

JL