CAN 2021: l’Algérie veut remplacer le Cameroun

Le Cameroun, qui s’était précédemment vu retirer l’organisation de l’édition 2019 de la CAN, abritera celle de 2021. L’Algérie espère que les choses ne se passent pas comme prévu pour remplacer le pays d’Eto’o.

C’est en tout cas ce que rapporte “Annahar”. Le quotidien algérien ajoute que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a clairement montré les intentions du pays. Il a ainsi déclaré: “Il existe des discussions sur ce sujet et il y a une possibilité pour remplacer le Cameroun. Mais nous ne devons pas précipiter les choses. L’Algérie a été proposée et nous avons accepté. Si le Cameroun se retire, c’est l’Algérie qui sera hôte”.

Cela sera le coup du siècle pour les Fennecs, champions de la récente édition qui s’est jouée en Egypte. Une CAN sur les terres algériennes sera une occasion en or pour l’Algérie, qui tentera de remporter un deuxième trophée d’affilée. C’est le souhait du ministre algérien qui veut préparer le terrain à Jamal Belmadi et ses hommes.

A.K.A.