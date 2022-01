CAN 2021: la résidence des Lions de l’Atlas hautement sécurisée

Les autorités camerounaises ont déployé un important dispositif de sécurité autour de l’hôtel de résidence des Lions de l’Atlas à Yaoundé, selon des rapports médiatiques.

Selon le site Ahdath info, des éléments de la police et de l’armée ont été déployés autour des entrées et sorties de l’hôtel, dans lequel résident les joueurs de l’équipe nationale, ainsi que ceux de la sélection camerounaise.

Cette démarche vient après que des groupes armés au Cameroun ont menacé de s’en prendre aux stades dans lesquels se tiendra la CAN, ainsi qu’aux sélections participantes.

La même source ajoute qu’un dispositif de sécurité composé de véhicules blindés de l’armée et de voitures de police a été mis en place dans les villes accueillant la CAN, notamment à proximité des stades et dans les rues qui y mènent.

M.F.