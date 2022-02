CAN 2021: la CAF encense une arbitre marocaine (PHOTO)

La Confédération Africaine de Football (CAF), a salué la prestation de l’arbitre marocaine Bouchra Karboubi, qui s’est illustrée lors de la dernière CAN 2021 au Cameroun.

Le compte de la Confédération dédié au football féminin a fait l’éloge de l’arbitre marocaine en publiant une photo d’elle lors de la finale de la CAN entre l’Égypte et le Sénégal. « Notre formidable arbitre posant avec sa médaille après avoir participé à l’arbitrage de la finale. Tu fais la fierté des femmes, du Maroc et de l’Afrique », peut-on lire.

Notons que Bouchra Karboubi faisait partie des arbitres de la finale de la CAN en compagnie d’Adil Zourak et Zakaria Brinsi.

M.F.

🌟 𝐁𝐮𝐬𝐡𝐫𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐛𝐨𝐮𝐛𝐢 🌟 Our outstanding referee, posing with her 🥇 after officiating in the #TotalEnergiesAFCON2021 final 🤩 👩 Making women proud

🇲🇦 Making Morocco Proud

🔥 Making Africa Proud#MondayMotivation | #ItsTimeItsNow pic.twitter.com/uYgjZnvwoJ — #ItsTimeItsNow (@CAFwomen) February 7, 2022