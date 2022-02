CAN 2021: Hakimi revient sur l’élimination des Lions de l’Atlas

La star des Lions de l’Atlas Achraf Hakimi est revenu sur l’élimination de l’équipe nationale de la CAN 2021, suite à sa défaite en quart de finale contre l’Égypte. Le latéral droit du Paris Saint-Germain a fait part de sa déception suite à ce revers, soulignant qu’il espérait aller plus loin dans la compétition.

« C’est triste, après le bon travail qu’on a fait, et comment s’est déroulé le match. On a eu la chance de faire de belles choses. J’étais excité d’aider l’équipe et d’aller loin, c’est dommage de quitter la compétition comme ça. Je suis triste à cause de l’élimination mais satisfait du travail accompli », a-t-il déclaré à Marca.

Concernant sa plus grande surprise lors de cette 33e édition de la CAN, Hakimi a déclaré : « J’ai été surpris par les Comores, qui ont participé pour la première fois et atteint la phase finale. Ils se sont battus jusqu’au bout, avec un joueur occupant le poste de gardien de but à cause du Covid. J’ai rencontré les joueurs des Comore et les ai félicités pour leur combativité. J’étais fier de voir ce qu’ils ont fait ».

Notons que Hakimi était un joueur important de l’équipe nationale marocaine lors de cette CAN, et s’est notamment démarqué par ses deux buts via coup-franc contre le Gabon et le Malawi.

