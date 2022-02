CAN 2021: folie à Dakar après la victoire face aux Pharaons d’Egypte (VIDEO)

C’est une véritable liesse populaire à Dakar après le sacre des Lions en finale de la 33ème coupe d’Afrique des Nations Can 2021. Juste après le coup de sifflet final, les Dakarois sont sortis en masse dans les rues pour fêter la victoire des Lions, a-t-on constaté.

Le Sénégal a remporté la CAN pour la première fois, aux dépens de l’Egypte de Mohamed Salah (0-0 a.p., 4 tab à 2).

Juste après le coup de sifflet final donné par l’arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes de la Finale historique, qui a opposé dimanche soir au stade Olembe de Yaoundé, le Sénégal à l’équipe égyptienne, et après la fin de la séance des tirs au but, les supporteurs de Dakar ont envahi en masse les rues pour célébrer et exprimer leur joie de ce sacre, le premier dans l’histoire de la participation des Lions de la Teranga en Coupe d’Afrique des Nations CAN.

Femmes, enfants, adultes le tout dans un concert de klaxons de véhicules et de motos sillonnaient les artères de la capitale sénégalaise Dakar et ont convergé en masse au début vers la place Sandaga, très populaire dans la capitale du pays de la Teranga.

Tous les objets et instruments sont utilisés pour faire plus de bruit : pots, bidons pour communier dans la joie puisqu’il s’agit du premier trophée pour lequel court le Sénégal depuis des années.

De nombreux supporters, venus à pieds de loin, d’autres montant en grand nombre des voitures et en majorité sur des motos, ont rempli les différentes rues de Dakar pour fêter et faire éclater leur joie et bonheur de cette victoire historique tant attendue par les autorités et le peuple du Sénégal, surtout par le président Macky Sall.

Un déferlement de foule et des parades de motos et de voitures a été enregistré sur cette place regroupant les citoyens sénégalais et aussi d’autres de différentes nationalités dont de nombreux membres de la communauté marocaines établie dans ce pays qui sont venus partager cette joie avec les supporters des Lions.

Des milliers de supporters qui arboraient des T-shirts et drapelets aux couleurs, vert, jaune, rouge du Sénégal, et portaient les tenues de leurs joueurs préférés comme l’attaquant du Liverpool, Sadio Mané, et les joueurs Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Bouna Sarr, ismaila Sarr et autres, ont pris d’assaut les principales artères de la ville et convergé vers les places célèbres et très fréquentées de la capitale sénégalaise Dakar, qui certes ne va pas connaitre du calme durant toute la nuit de ce dimanche.

Sur la place de l’Indépendance, situé au centre la capitale, les supporters, dont plusieurs sont vêtus du maillots de l’équipe nationale ou de t-shirts floqués des couleurs nationales, scandaient à la gloire des Lions et chantaient et dansaient au rythme des klaxons pour célébrer cette belle victoire historique arrachée par les hommes de Aliou Cissé, un entraineur qui, a dès le début, affiché cette volonté de vaincre et de remporter la coupe en terre sénégalaise.

La même ambiance a régné sur la Fan Zone installée par les autorités locales au Monument de la Renaissance où plusieurs centaines de supporters se rassemblaient pour regarder les matchs projetés sur un écran géant, depuis le début de la compétition du Cameroun, a-t-on appris auprès de certains journalistes sénégalais sur place.

A 23h, heures locales la fête continue et les cris fusaient de partout dans le quartier plateau situé au centre de Dakar, a-t-on remarqué. Euphoriques, les Dakarois ont rempli Sandaga, arborant les couleurs du Sénégal et célébrant à l’unisson cette belle consécration de l’équipe du Sénégal par des pas de danses, des cris de joie, des coups de sifflets et de klaxons et aussi des feux d’artifices.

Dans le centre de la ville de Dakar sur l’avenue menant au siège du Palais de la présidence, la circulation comme, s’était produit également lors de la qualification des Lions en finale, a été complètement bloquée, les conducteurs ont pris part à la célébration dans la joie par des coups de klaxons et des grincements de leurs moteurs. La majorité d’entre eux brandissaient fièrement des drapelets aux couleurs du Sénégal sur les rétroviseurs ou les devantures de leurs véhicules et de leurs motocycles. La police locale a été contrainte d’ériger des barrières pour empêcher la foule se déversant sur la place de se rapprocher du palais présidentiel. Les lieux vibraient au son des avertisseurs des voitures, des vuvuzelas, des sifflets, des cris de joie, des pétards et des chansons à la gloire des coéquipiers de Sadio Mané.

Les mêmes scènes de liesse seront certes enregistrées dans les autres villes du Sénégal comme Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour, Saly Portudal, Thiès et autres.

Le Président de la République Macky Sall, qui avait demandé aux joueurs lors de la remise du drapeau avant de partir au Cameroun d’amener cette année la coupe a félicité les membres de l’équipe nationale, en qualifiant d’historique la victoire de l’équipe du Sénégal.

’’C’est une victoire historique. C’est la victoire du Football sénégalais. Avec cette victoire, les Lions sont entrés dans l’histoire, la grande histoire, j’allais dire’’, a réagi Macky Sall sur la télévision publique (RTS) peu après la fin du match.

Le Chef de l’Etat, hors du pays, dans le cadre du Sommet de l’Union Africaine (UA), a décidé d’écourter sa mission pour rentrer à Dakar accueillir les Lions.

Sall a par ailleurs dit avoir suivi cette finale avec ’’beaucoup de stress’’.

’’Sadio Mané est un Seigneur du football. Aujourd’hui, il a battu son coéquipier Mohamed Salah. Bravo Sadio Mané ! Bravo tout le staff des Lions ! Bravo Aliou Cissé !’’, s’est réjoui le président Macky Sall.

Les « Lions » du Sénégal règnent enfin sur l’Afrique, ils ont remporté leur toute première CAN contre l’Égypte au bout d’une finale très serrée où Sadio Mané a transformé le tir au but décisif.

Le Sénégal l’attendait depuis si longtemps. Après deux tentatives malheureuses en 2002 et 2019, les joueurs de la Teranga ont enfin gagné le premier titre continental, avec cette fois-ci, Aliou Cissé et Sadio Mané.