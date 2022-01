CAN 2021: deux Marocains dans l’équipe type des quarts (PHOTO)

Malgré l’élimination du Maroc en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), face à l’Égypte, deux Marocains figurent dans l’équipe-type de cette phase de la compétition.

En effet, le site spécialisé en chiffres et statistiques footballistiques Sofascore a choisi Adam Masina et Nordine Amrabat pour figurer dans l’équipe-type des quarts de finale de la CAN.

Pour rappel, la sélection égyptienne s’est imposée, dimanche, contre les Lions de l’Atlas (2-1), en quart de finale de la CAN.

Voici l’équipe-type de cette phase de la compétition :